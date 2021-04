Nadal vence a 7.ª seguida contra Dimitrov e avança às quartas em Montecarlo

Assim como aconteceu em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro no Principado de Mônaco, o espanhol Rafael Nadal mais uma vez não encontrou dificuldades nas oitavas de final. Nesta quinta-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov foi presa fácil para o atual número 3 do mundo, que confirmou a freguesia com uma tranquila vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/1 em apenas 55 minutos.

Esta foi a sétima derrota consecutiva de Dimitrov contra Nadal no circuito profissional e a 14.ª em 15 duelos entre eles. O espanhol levou a melhor nos seis embates no saibro que teve com o búlgaro, que não consegue vencer desde as quartas de final do ATP 500 de Pequim, na China, em 2016.

Principal cabeça de chave entre os que restaram na competição, depois da surpreendente queda do sérvio Novak Djokovic diante do britânico Daniel Evans e do positivo do russo Daniil Medvedev para a covid-19, Nadal terá pela frente agora o russo Andrey Rublev, que está em boa fase e derrotou nesta quinta-feira o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 1 – com parciais de 7/6 (7/2), 5/7 e 6/3.

Campeão da última edição do Masters 1000 de Montecarlo, o italiano Fabio Fognini segue firme na defesa do título. Nesta quinta-feira, ele anotou a sua oitava vitória seguida no torneio, derrotando o sérvio Filip Krjinovic em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).

Fognini segue sem deixar sets no saibro monegasco, sendo que o último que o superou em pelo menos uma parcial foi o croata Borna Coric, nas quartas de final em 2019. De volta a esta fase, agora o italiano terá pela frente o norueguês Casper Ruud, que bateu o espanhol Pablo Carreño Busta por 2 sets a 1 – com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/5.