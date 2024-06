Mirassol vence duelo paulista e deixa o Guarani na lanterna da Série B

O Mirassol levou a melhor no duelo paulista contra o Guarani nesta terça-feira, no estádio José Maria dos Campos Maia. Sem sofrer, o time da casa superou o rival estadual por 3 a 0, encostando no pelotão de frente da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela oitava rodada. De quebra, deixou o Guarani na lanterna.

Os gols de Danielzinho, Isaque e Fernandinho fizeram o Mirassol subir para o sexto lugar, com 14 pontos, um a menos que Ceará, quinto colocado, e América-MG, que fecha o G4 da Série B. Foi sua quarta vitória como mandante. Já o Guarani chegou a quatro jogos sem vencer e amarga a lanterna da competição, com quatro pontos. Em oito partidas, foram seis derrotas.

O duelo começou em marcha lenta, com o Guarani mais defensivo e o Mirassol explorando os lados do campo. Quem assustou primeiro foram os visitantes, em contra-ataque, quando Marlon arriscou de longe e Alex Muralha fez grande defesa.

Quando os donos da casa tiveram espaço para construir, foram efetivos. João Victor cruzou, Dellatorre desviou e Danielzinho abriu o placar, aos 21 minutos. Após o gol, o jogo voltou a esfriar. Sem muita emoção e concentrado no meio de campo, os times cometeram muitas faltas e erros de passe.

Na segunda etapa, o Guarani saiu mais para o jogo e quase empatou em finalização de Luccas Paraizo, defendido por Muralha. A resposta do Mirassol veio na sequência, mas a cabeçada de Dellatorre saiu fraca, facilitando a vida de Vladimir.

Aos poucos, os donos da casa foram encontrando espaço e aumentaram o marcador, aos 31. Isaque girou dentro da área, a bola desviou em dois marcadores do Guarani e enganou o goleiro Vladimir. O gol desestabilizou o time de Campinas. Em contra-ataque, Fernandinho carimbou a trave. Logo depois, o atacante recebeu na área e bateu colocado, no ângulo, para marcar o terceiro e fechar o marcador, aos 40.

O Mirassol volta a campo na próxima terça-feira, quando encerra a nona rodada diante do Goiás, às 19h00, ainda na condição de mandante. O Guarani atua antes, no sábado, às 17h00, contra o Operário-PR, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 0 GUARANI

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura (Lucas Gazal), Danielzinho e Gabriel (Isaque); Negueba (Chico Kim), Dellatorre (Quirino) e Fernandinho (Alex Silva). Técnico: Mozart.

GUARANI – Vladimir; Léo Santos, Rayan (Caio Dantas) e Lucas Adell; Diogo Mateus (Bruno Oliveira), Anderson Leite (Camacho), Matheus Bueno (Lucas Araújo) e Jefferson; Marlon Douglas (Airton), Luccas Paraizo e João Victor. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Danielzinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. Isaque, aos 31, e Fernandinho, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Negueba e Gabriel (Mirassol); Anderson Leite (Guarani).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA – R$ 37.800,00,

PÚBLICO – 2.021 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).