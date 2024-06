Esporte Messi revela qual considera ser o melhor time do mundo e não descarta voltar a jogar com Neymar

Lionel Messi está em Miami, nos Estados Unidos, e se prepara para disputar a Copa América com a seleção argentina, mas arrumou um tempo para comentar sobre o cenário do futebol atual. O camisa 10 do Inter Miami relembrou a união de sucesso entre ele, Neymar e Suárez, e não hesitou ao apontar qual considera ser o melhor time do mundo.

“O melhor time é o Real Madrid. É o último campeão da Liga dos Campeões”, revelou Messi ao Infobae. O astro argentino aproveitou para ressaltar outro clube. “Se for por resultados, é o Madrid. Se for por jogo, é o Manchester City, de Guardiola”, disse ele.

Messi foi treinado pelo técnico espanhol entre 2008 e 2012, quando vestia a camisa do Barcelona. No período, o clube conquistou 14 títulos. “Acho que qualquer time onde Guardiola estiver será especial pelo jeito que ele treina e faz as equipes jogarem. Em termos de jogo, para mim, o City é o melhor”, enfatizou.

TRIO MSN DE VOLTA?

Outro tópico abordado foi o famoso trio “MSN”, composto por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona. O atacante uruguaio se juntou ao argentino após sair do Grêmio e também passou a vestir a camisa do Inter Miami. O brasileiro está na Arábia Saudita, onde defende o Al-Hilal.

Messi afirmou entender que, agora, dificilmente o trio será visto em campo com a mesma camisa novamente, mas não descartou uma reedição da união. “A vida dá tantas voltas que tudo pode acontecer”, pontuou o meia. O vínculo de Neymar com o time árabe é válido até 2025.