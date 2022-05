Esporte Melo vence e avança à semifinal no Torneio de Lyon; Ingrid cai no Marrocos

O tenista brasileiro Marcelo Melo venceu mais uma na chave de duplas do Torneio de Lyon, nesta quinta-feira, e avançou à semifinal. Já Ingrid Martins foi eliminada no WTA 250 de Rabat, no Marrocos, também na fase de semi das duplas.

No saibro de Lyon, torneio preparatório para Roland Garros de nível ATP 250, Melo e o argentino Maximo González derrotaram o sul-africano Raven Klaasen e o americano Nathaniel Lammons por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 10/4, em 1h27min.

“Foi um jogo muito bom. Não começamos tão bem, mas depois conseguimos virar, ficamos firmes. Eles iniciaram jogando muito bem. Apesar que em dois dos três primeiros games, a decisão foi no 40/40, perdemos os dois saques assim. Poderia ter sido para nós também. E aí aproveitamos uma pequena chance no tie-break no segundo set, começamos muito bem o match tie-break e finalizamos o jogo como ontem (quarta). Muito bom, de novo, ter garantido essa vitória no match tie-break”, analisou Melo.

Na sexta, eles vão enfrentar o casaque Aleksandr Nedovyesov e o paquistanês Aisan-Ul-Haq Qureshi. Melo e González formam a dupla cabeça de chave número dois da competição francesa e vão jogar juntos também em Roland Garros, que começa no domingo, em Paris. Sem dupla fixa na temporada, Melo vem alternando seus parceiros desde o início do ano.

INGRID PERDE

A brasileira e a britânica Emily Webley-Smith foram eliminadas pela romena Monica Niculescu e pela russa Alexandra Panova, cabeças de chave número dois, por 6/2 e 6/1, em Rabat. Apesar da eliminação, Ingrid tem motivos para comemorar. Afinal, foi no torneio disputado no Marrocos que ela obteve suas primeiras vitórias em nível WTA.