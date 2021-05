Melo e Demoliner são eliminados nas duplas no Masters de Madri

Os brasileiros Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram eliminados na chave de duplas do Masters 1000 de Madri, nesta quarta-feira. Ex-número 1 do mundo, Melo encerrou sua parceria com o holandês Jean-Julien Rojer ao ser derrotado pelos alemães Tim Puetz e Alexander Zverev por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h11min.

Melo e Rojer já haviam anunciado o fim da parceria no fim do mês passado. Mas disputariam o último torneio juntos no saibro espanhol, nesta semana. Na estreia, eliminaram Bruno Soares e Jamie Murray, porém foram batidos no segundo jogo na chave do Masters de Madri, nesta quarta.

Brasileiro e holandês lançaram a parceria no fim do ano passado, mas começaram a jogar juntos de fato somente após o Aberto da Austrália. Rojer adiou a estreia porque se tornou pai e se afastou do circuito temporariamente nas primeiras semanas do ano. Como saldo final, a dupla somou 11 jogos, com nove derrotas e apenas duas vitórias.

“Infelizmente, não deu para avançar aqui. Foi o último jogo da nossa parceria, após tentarmos de tudo. Hoje, eles jogaram melhor. Li as estatísticas e acho que a decisão mesmo foi nos break-points, praticamente as porcentagens foram as mesmas, de saque, de devolução. Só que eles aproveitaram melhor os break-points e isso deu a vantagem para eles”, disse Melo ao analisar sua última partida com Rojer.

O brasileiro ainda não definiu quem será seu parceiro permanente no circuito. Mas, no Masters 1000 de Roma, na próxima semana, Melo formará dupla com o croata Marin Cilic, dono de um título de Grand Slam em simples. “É seguir adiante. Meu próximo passo é ir para Roma, onde jogo com o Marin Cilic. Vou definir ainda se viajo amanhã (quinta) ou depois de amanhã”, comentou.

Marcelo Demoliner também se despediu do saibro de Madri nesta quarta. Ele e o russo Daniil Medvedev foram superados pelo polonês Lukasz Kubot e pelo holandês Wesley Koolhof por 7/5, 6/7 (4/7) e 10/3.

Na chave de simples, a rodada do dia foi encerrada com vitória do grego Stefanos Tsitsipas. O quarto cabeça de chave superou o francês Benoit Paire por 6/1 e 6/2. Nas oitavas de final, o grego vai duelar com o norueguês Casper Ruud, algoz do japonês Yoshihito Nishioka por 6/1 e 6/2.

Três cabeças de chave se despediram nesta quarta. O argentino Diego Schwartzman (7º) foi eliminado pelo russo Aslan Karatsev por 2/6, 6/4 e 6/1, enquanto Roberto Bautista Agut (9º) caiu diante do americano John Isner por 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (8/6). Já o italiano Jannik Sinner (14º) perdeu para o australiano Alexei Popyrin por 7/6 (7/5) e 6/2. Popyrin será o adversário de Rafael Nadal, grande favorito ao título, nas oitavas.