Mbappé viaja com o PSG, mas ainda é dúvida para semifinal da Liga dos Campeões

O atacante francês Mbappé viajou na manhã desta segunda-feira com a delegação do Paris Saint-Germain para enfrentar o Manchester City no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Por causa de uma lesão na panturrilha direita, Mbappé não participou da vitória do PSG sobre o Lens por 2 a 1, no sábado passado, pelo Campeonato Francês. O francês, parceiro ideal de Neymar no ataque do time francês, ainda é dúvida para o confronto.

Em vídeo publicado pelo jornal Le Parisien, o craque aparece mancando ainda no embarque da França rumo à Inglaterra. A partida será nesta terça-feira a partir de 16h (de Brasília).

O atacante francês é figura central na tentativa de recuperação do PSG dentro da competição. Na ida, os ingleses venceram por 2 a 1, o que obriga a equipe francesa a vencer por dois gols de diferença.

Uma eventual ausência de Mbappé aumenta a pressão sobre Neymar na partida decisiva. Os dois são responsáveis por 81% dos gols do PSG na temporada. Para substituir Mbappé, o técnico Maurício Pochettino tem duas opções ofensivas: os italianos Icardi e Kean.

Em sua 8ª participação pelo torneio, desde a edição 2013/14, Neymar, campeão em 2014/2015 com o Barcelona, persegue o título que ainda não foi conquistado pelo PSG. No ano passado, ele chegou ao vice-campeonato, perdendo a final para o Bayern de Munique. “Eu vou dar o melhor de mim e vou fazer de tudo para virar esse jogo mesmo que eu tenha que morrer em campo”, disparou o camisa 10 do PSG ao canal oficial do time francês.