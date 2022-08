Maycon sofre fratura em dedo do pé e vai voltar a desfalcar o Corinthians

Depois de ficar dois meses afastado do time do Corinthians por causa de uma contusão muscular, o volante Maycon terá de enfrentar mais um período longe dos gramados. O atleta foi diagnosticado com uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo.

Maycon sofreu a lesão no primeiro tempo da partida de terça-feira contra o Flamengo, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na Neo Química Arena. Após levar pancada de Thiago Maia, o meio-campista foi atendido, tentou ficar em campo, mas acabou sendo substituído aos 17 minutos de partida.

Maycon está em tratamento, mas o departamento médico do Corinthians não informa o tempo para a recuperação do atleta. Com isso, o volante está fora do duelo deste sábado, às 19 horas, contra o Avaí, em Florianópolis, e também não deverá estar em campo na terça-feira, no Maracanã, contra o Flamengo.

O técnico Vítor Pereira deverá escalar alguns reservas em Santa Catarina, dando prioridade para o confronto contra o rubro-negro carioca, no qual o Corinthians deverá, no mínimo, devolver o placar com dois gols de diferença para levar para os pênaltis a decisão da vaga às semifinais da Libertadores.

Uma formação provável para entrar em ação na Ressacada poderá formar com: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Balbuena (Robert Renan) e Fábio Santos; Roni (Du Queiroz), Fausto Vera (Ramiro) e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito, Giovane (Júnior Moraes) e Róger Guedes.