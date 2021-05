Max Verstappen crava o melhor tempo do fim de semana e Ferrari ‘renasce’

O último treino livre antes da formação do grid para o GP da Espanha foi bem diferente do habitual, neste sábado, com Mercedes superada, Ferrari ‘renascendo, com seu dois pilotos entre os cinco melhores e Max Verstappen cravando o melhor tempo do fim de semana, em demonstração que podemos ter uma corrida bastante disputada no circuito de Barcelona.

O holandês da Red Bull cravou 1min17s835, superando o líder da temporada, o inglês Lewis Hamilton, 0s235 atrás. Seu companheiro, Valtteri Bottas, pole position em Portimão, em Portugal, há uma semana, decepcionou aparecendo apenas em quinto.

Enquanto todos imaginavam o trio dividindo as primeiras posições, o finlandês segue amargando frustrações. Após largar na frente em Portugal e terminar apenas em quarto, neste sábado pela manhã foi somente o quinto, com 0s588 de diferença para Verstappen. Os pilotos da Ferrari ficaram à frente, com Charles Leclerc em terceiro (0s473) e Carlos Sainz em quarto (0s573).

Lando Norris, da Mclaren, e Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, podiam até ameaçar o top 5 neste último treino livre, mas tiveram problemas na pista e acabaram em sexto e nono, respectivamente.

O inglês que faz temporada boa e já esteve no pódio uma vez, escapou da pista em uma volta rápida. Conseguiu voltar, mas perdeu tempo precioso. Já o finlandês teve um pneu furado e acabou retornando aos boxes.

Verstappen, melhor no setor dois com 29s029, ficou muito perto do tempo ideal na soma entre os melhores tempos de cada setor, que seria de 1min17s684. Sua marca é apenas 0s151 da volta perfeita. Raikkonen foi o melhor na primeira parte do circuito (21s997), enquanto Hamilton fechou a pista com a marca melhor (26s658).

A definição do grid ocorre a partir das 10 horas, com transmissão da Band. Hamilton buscará sua 100ª pole position na Fórmula 1 e tentará superar o tempo do holandês Verstappen. Bottas buscará se redimir no tempo ruim.