Matheus Davó tem nome publicado no BID e já pode reestrear pelo Guarani

O Guarani já pode contar com o reforço do atacante Matheus Davó. O nome do ex-jogador do Corinthians foi publicado nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, o atleta pode ser inscrito para o Campeonato Paulista.

“O atleta vem se empenhando de uma maneira que não surpreende a gente em todos os treinamentos. Essa ansiedade, essa expectativa é grande tanto da parte do atleta como da nossa”, disse o técnico Allan Aal.

Matheus Davó tem treinado no Guarani desde fevereiro. O contrato de empréstimo do jogador vai até 30 de maio. Por conta de um imbróglio na Justiça, o atacante desfalcou o Guarani contra Botafogo-SP (vitória por 1 a 0), Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1) e São Bento (empate em 0 a 0).

O jogador, porém, deve ser o único reforço do Guarani na retomada do Paulistão. Allan Aal acredita que dificilmente o clube conseguirá acertar com outros atletas. “Eu acho muito difícil nesse prazo chegar alguma peça. A gente está atento com a diretoria ao mercado, mas é difícil achar alguma situação que o mercado nos ofereça, de jogadores que tenham um nível maior de quem já está aqui”, disse o treinador.

Paralisado há quase um mês, o Paulistão pode ser retomado a partir da próxima segunda-feira. O Guarani aparece na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos cinco pontos do Santos, mas na frente pelo saldo de gols (-2 contra -3).