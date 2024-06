Manchester United anuncia ‘barca’ e oficializa saídas de Varane e Martial

A direção do Manchester United anunciou nesta quarta-feira uma lista de dispensas. Com o fim da temporada europeia, o clube inglês incluiu em sua “barca” os franceses Raphael Varane e Anthony Martial. A relação de jogadores que não seguirão no clube para a sequência do ano conta com seis atletas.

Da dupla de franceses, o jogador que mais história tem no clube é o atacante Marcial, que somou 317 partidas pelo United. Ele marcou 90 gols e participou das conquistas da Liga Europa, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, por duas vezes, ao longo de uma trajetória de nove anos pelo clube inglês.

Raphael Varane tem história mais curta pelo United. Mas o zagueiro alcançou 95 partidas durante três temporadas. Os jogadores da seleção francesa não revelaram seus destinos para a próxima temporada, que começa em agosto.

Também está na lista de saída o lateral Brandon Williams, que registrou 51 jogos pelo clube, onde se formou na base. Ele integrava a equipe principal desde 2019, mas foi emprestado por duas vezes desde então.

A “barca” conta também com o atacante Charlie McNeill, o lateral Marcus Lawrence e o goleiro Kie Plumley. O United informou ainda que está negociando possíveis renovações com o atacante Shola Shoretire, o defensor Jonny Evans e o goleiro Tom Heaton.