Esporte Manchester City derrota Everton com 2 gols de Haaland e assume a liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, ao derrotar, neste sábado, em seu campo, o Everton, por 2 a 0, em duelo válido pela 24ª rodada. Os dois gols foram marcados por Haaland. Com o resultado, o City chegou aos 52 pontos, um a mais que o Liverpool, que ainda joga na rodada. O Everton perdeu pela 11ª vez, segue com 19, em 18º lugar.

A forte defesa do Everton conseguiu impedir que o ataque do Manchester City tivesse sucesso nos primeiros 45 minutos. O time de Pep Guardiola chegou a ter 80% de posse de bola, mas o domínio era estéril. Nenhuma finalização obrigou defesa do goleiro Pickford.

Doku chegou a levar perigo pelo lado esquerdo, mas Haaland não conseguia se livrar da marcação intensa da zaga do Everton para conseguir alguma finalização.

O time visitante, valente, levou perigo com Gueye e Calvert-Lewin. O goleiro brasileiro Ederson precisou de muita coragem para evitar um gol em uma saída.

No segundo tempo, Guardiola colocou De Bruyne em campo porque as dificuldades permaneciam. O primeiro gol só foi sair aos 26 minutos, com o artilheiro Haaland, que aproveitou um rebote de pé direito dentro da área.

O Everton, apesar de suas limitações, tentou o empate e sofreu um contra-ataque mortal aos 40 minutos. De Bruyne lançou Haaland, que mostrou força para superar a marcação na corrida e fazer 2 a 0.

O jogo teve dez minutos de acréscimos e no último lance De Bruyne surgiu livre diante de Pickford, tentou o gol por cobertura, mas errou por pouco.