Luciano pede foco total ao São Paulo em Minas para seguir na Copa do Brasil

A vantagem do empate existe, mas é pensando na vitória que o São está se preparando para a partida decisiva com o América-MG em jogo que vale a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Para Luciano, o time precisa entrar ligado desde o início para não cometer erros que possam comprometer um resultado positivo.

“Vai ser um grande jogo. Outra decisão. Eles têm, uma boa equipe e nós também. Temos uma vantagem, mas não vamos pensar nisso, vamos entrar como se estivesse 0 a 0. Preparação tá boa, começamos o treinamento com o foco total e se Deus quiser nós vamos sair classificados”

Segundo o atacante, a atenção a todo tipo de detalhe é uma receita que está decorada na cabeça do elenco.

“Temos que tomar todos os cuidados possíveis. A gente também ganhou no Brasileiro e o América-MG. Os times estão embalados. É uma partida que vai ser definida nos detalhes e espero que a gente saia vencedor”, afirmou.

O bom resultado no final de semana (triunfo sobre o Bragantino por 3 a 0, ajuda a dar mais confiança a um elenco que vinha sendo criticado pela ausência de vitórias nos últimos seis compromissos. De acordo com o atleta, as lições foram aprendidas e agora é o momento de colocar tudo que está sendo trabalhado em prática.

“Nós conversamos. Fizemos um bom jogo (no final de semana). O importante é classificar e passando lá (em Belo Horizonte), vamos ficar nas três competições que é o mais importante”, concluiu Luciano.

Na Copa do Brasil, o São Paulo venceu o América-MG no jogo de ida por 1 a 0 e se garante com um empate. O time mineiro precisa de um triunfo por dois gols de vantagem para levar a vaga. Vitória do América-MG por gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

No treino desta terça-feira, Luciano recebeu uma visita ilustre. Luís Fabiano, ex-jogador do clube e centroavante que fez história no Morumbi pela identificação com a torcida esteve no CT.