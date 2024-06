Luan fica fora de jogo-treino e deve deixar o Palmeiras por oferta do exterior

Dando sequência à preparação para o confronto com o Vasco, na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez um jogo-treino na Academia de Futebol na manhã deste sábado, em evento marcado pela presença de 800 sócios-torcedores e um clima de despedida para o zagueiro Luan.

Com oferta de duas equipes do México, o defensor não participou da atividade. A tendência é que o jogador acerte a sua transferência. Depois da atividade, os jogadores agradeceram aos sócios-torcedores presentes, que responderam com o pedido de “fica, Luan”. Toluca e América manifestaram interesse para contar com o futebol do jogador palmeirense.

Zagueiro Luan está de saída do Verdão – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O elenco foi separado em duas equipes, mas o defensor apenas assistiu ao trabalho do banco de reservas, ao lado do filho. A escalação do time verde-limão foi: Marcelo Lomba; Garcia, Michel e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Fabinho e Caio Paulista; Jhon Jhon; Rony e Dudu.

Já a equipe branca teve: Weverton; Marcos Rocha, Naves e Piquerez; Rômulo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Vanderlan; Raphael Veiga; Flaco López e Lázaro. Abel Ferreira cobrou bastante movimentação dos jogadores e o atacante Dudu foi um dos destaques da atividade.

O treinador português quer aproveitar essa paralisação para fazer ajustes na equipe visando a retomada do Nacional. Na classificação, o Palmeiras contabiliza 11 pontos e ocupa o sétimo lugar. O Flamengo lidera a tabela com 14 pontos.