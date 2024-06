Esporte Lesão na coxa deve deixar Fagner fora do time do Corinthians até o final do mês

Jogador mais experiente do atual elenco do Corinthians, o lateral-direito Fagner só deverá voltar a jogar no final do mês. O atleta, de 34 anos, foi submetido a exames que constataram uma lesão de grau 2 na coxa direita, sofrida em 28 de maio, diante do Racing-URU, no duelo válido pela Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada pelo ge.

Apesar do departamento médico do Corinthians não divulgar prazos para retorno dos atletas, sabe-se que lesões deste tipo necessitam de quatro a seis semanas de tratamento. Com isso, na melhor das hipóteses, Fagner poderia reunir condições de enfrentar o Palmeiras em jogo previsto para dia 29.

Enquanto Fagner fica de fora, Matheuzinho terá oportunidade de ter uma sequência como titular. No último jogo, na derrota para o Botafogo, na Neo Química Arena, o jogador vindo do Flamengo atuou desde o início.

O elenco corintiano realizou trabalhos táticos em campo reduzido, nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, sob orientação do técnico António Oliveira.

Os jogadores também fizeram um trabalho de força na academia. No gramado, logo após o aquecimento, a comissão técnica aplicou uma atividade de posse de bola com transição.

O Corinthians encara o Atlético-GO às 19 horas de terça-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.