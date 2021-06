Kawhi Leonard faz 45 pontos, Clippers batem Mavericks e série vai para o 7º jogo

Com 45 pontos, seis rebotes e três assistências, Kawhi Leonard foi o grande destaque na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Dallas Mavericks, por 104 a 97, sexta-feira, que forçou a realização do jogo 7 da primeira rodada dos playoffs da NBA, previsto para este domingo, às 16h30, em Los Angeles.

O que chama mais a atenção na atuação de Kawhi Leonard é o fato de que no primeiro quarto o ala só marcou três pontos. Do lado dos Mavericks, Luka Doncic (29 pontos) e Tim Hardaway Jr. (23) tentaram de tudo, mas não conseguiram fechar a série para a equipe de Dallas.

Um detalhe neste duelo é que nenhum time mandante venceu na série. Dallas ganhou as três partidas em Los Angeles, enquanto os Clippers saíram vitoriosos nos três jogos como visitantes no Texas. Los Angeles decide em seu ginásio por ter feito melhor campanha na temporada regular.

No primeiro quarto, os Clippers vieram com alterações na escalação feitas pelo técnico Rick Carlisle. A principal delas foi colocar o pivô Boban Marjanonvic. A tática equilibrou a disputa, mas não impediu que os anfitriões saíssem vencendo por 28 a 26.

A disputa permaneceu intensa no segundo quarto, com os dois times se alternando na liderança do placar, mas os Clippers terminaram com 48 a 45, deixando apreensivos os 18.324 torcedores de Dallas presentes ao American Airlines Center.

A partir do terceiro quarto, Kawhi Leonard dominou a partida e teve a ajuda dos companheiros que vieram do banco. Mesmo perdendo o terceiro quarto por sete pontos, os Clippers tiveram um último quarto impressionante, ao marcarem 31 a 20 para empatarem a série.

Confira o resultado do jogo de sexta-feira:

Dallas Mavericks 97 x 104 Los Angeles Clippers

Confira o jogo previsto para este sábado:

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks