Esporte Juan Jesus critica absolvição de Acerbi após ser alvo de racismo: ‘Não me sinto protegido’

O zagueiro Juan Jesus criticou, nesta quarta-feira, a absolvição do defensor da Inter de Milão, Francesco Acerbi, autor de supostos insultos racistas durante um jogo do Campeonato Italiano. O brasileiro foi alvo de preconceito e condenou a postura da justiça esportiva do País.

“Não me sinto, de forma alguma, protegido por esta decisão. Não entendo como a frase, vá embora preto, você é apenas negro pode ser ofensivo, mas não discriminatório”, afirmou o atleta que defende as cores do Napoli.

Nesta terça, a justiça italiana optou por não punir o jogador do Milan sob a alegação de falta de provas. Indignado com o desfecho do caso, ele disse que essa decisão pode abrir um precedente perigoso.

“Provavelmente, depois desta decisão, quem estiver minha situação agirá de maneira diferente para se proteger e tentar acabar com a vergonha do racismo que, ainda assim, leva tempo para desaparecer”, afirmou.

Geraldo Mastrandea, juiz desportivo que absolveu Acerbi, alegou na decisão que nenhuma evidência surgiu das investigações e nenhum material comprovando a fala de Acerbi foi apresentado. Dessa forma, o jogador italiano de 35 anos não foi punido.