Três jogadores do Rio Branco foram punidos pela briga generalizada durante o empate em 1 a 1 diante do Penapolense, pela terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (5), pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da FPF (Federação Paulista de Futebol). Os atletas Léo Alves, Marcellinho e Carlos Iury receberam quatro jogos de suspensão cada.

Carlos Iury é um dos atletas que foram suspensos por causa de confusão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O trio foi denunciado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Consta neste item a prática de agressão física durante a partida, com suspensão de quatro a 12 jogos. A confusão em Penápolis aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo, após a equipe da casa abrir o placar e jogadores de ambas as equipes trocarem socos e pontapés.

Depois do jogo ser retomado, o Tigre marcou o gol de empate aos 58 minutos e conseguiu se classificar às quartas de final. Por terem sido expulsos no jogo, Léo e Carlos Iury já cumpriram o primeiro jogo de suspensão contra o Taquaritinga. Assim, terão mais três jogos de gancho pela frente. Marcellinho, que foi citado pelo TJD sem ter sido expulso em campo, terá de cumprir os quatro jogos.

Além disso, outro atleta julgado foi Williams Bahia, que recebeu dois cartões amarelos e foi expulso antes da confusão. Porém, o júri entendeu como suficiente o cumprimento de apenas um jogo, também feito diante do Taquaritinga. Ainda foi julgado o gerente de futebol riobranquense, Brenno Presotto, por ter invadido o campo durante a briga, mas ele foi absolvido.

Próxima temporada

Com a eliminação do Tigre no último sábado (2), os jogadores não fazem mais parte do elenco, que ainda será montado para a temporada 2024. Assim, terão de cumprir a pena no próximo campeonato da FPF (Federação Paulista de Futebol) que disputarem. Até o momento, foi confirmada apenas a permanência do técnico Valmir Israel para 2024.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.