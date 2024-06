Jogadores do Corinthians passam por testes físicos e médicos após três dias de folga

Após três dias de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava, onde foram submetidos a exames médicos e físicos. O time só volta a jogar no dia 11, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, diante do Atlético-GO, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco passou por uma bateria de testes seguida de atividades físicas e técnicas no gramado, sob orientação da comissão técnica. Os atletas iniciaram a tarde com avaliações de salto na parte interna do CT. Os testes têm como objetivo monitorar as avaliações neuromusculares de força e potência.

Após uma ativação na academia, o elenco realizou um treino técnico no gramado. Uma atividade física de agilidade e coordenação também foi realizada no campo na parte final do treino. O técnico António Oliveira vai ter cinco dias de preparação para o próximo jogo.

Durante a Data Fifa, o treinador português não poderá contar com o zagueiro Félix Torres e o atacante Romero, que estão com as seleções do Equador e Paraguai, respectivamente, para a disputa da Copa América. O goleiro Felipe Longo, o meia Breno Bidon e o atacante Wesley estão com a seleção brasileira sub-20, que está em fase de preparação para o Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2025, no Peru.

Após sete jogos disputados, o Corinthians está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com cinco pontos. O time soma uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O ataque fez três gols (todos sobre o Fluminense) e a defesa foi vazada em seis oportunidades.