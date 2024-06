‘James não entregou aquilo que esperávamos’, diz diretor de futebol do São Paulo

Belmonte afirmou que o vínculo do jogador com o clube não acabou, mas disse que esperava mais do atleta

Na noite desta quinta-feira, Carlos Belmonte falou sobre a situação do meia James Rodríguez no São Paulo. Em entrevista ao canal “Arnaldo e Tironi”, o diretor de futebol afirmou que o vínculo do jogador com o clube não acabou, mas disse que esperava mais do atleta.

“Eu acho que é temerário dizer que acabou, as coisas mudam. O Zubeldía cobra e quer intensidade, e o James não entregou a intensidade que o treinador espera, por isso ele não está jogando”, disse.

Belmonte mencionou que o atleta está insatisfeito na equipe por não ter tido oportunidades de atuar como titular, mas ele garantiu que o clube não recebeu propostas de outros times para comprar o atleta.

“Claro que ele está insatisfeito por não atuar, ele é jogador nosso e está na Copa América. Quando acabar, ele vai voltar e, se ele continuar sem jogar e tivermos alguma proposta, iremos ouvi-la, mas, no momento, não temos nada”, continuou.

Apesar da situação ruim em que o colombiano se encontra no São Paulo, Belmonte acredita que o meia ainda possa contribuir com a equipe paulista.

“É óbvio que esportivamente falando, o James não entregou aquilo que esperávamos, mas quem sabe as coisas possam mudar ou, então, ele saia após a Copa América”, concluiu.

Histórico do jogador no clube

Pelo São Paulo, James Rodríguez jogou 22 partidas, marcou apenas dois gols e fez parte do elenco que conquistou a inédita Copa do Brasil, sem ter atuado. Com o técnico Dorival Junior, não conseguiu se encaixar na equipe e foi criticado pela torcida por supostamente estar fazendo “corpo mole”.

No início deste ano, com a chegada de Thiago Carpini, o colombiano também não conseguiu se adequar ao esquema tático do então novo comandante e negociou a sua saída do clube. Inclusive, não viajou para Belo Horizonte, para decisão da Supercopa do Brasil e foi bastante criticado pela atitude.

Sem atuar desde o clássico contra o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, James se prepara para a Copa América que irá acontecer em junho nos Estados Unidos. Pela seleção colombiana, o jogador foi titular no amistoso contra a Espanha, onde foi bastante elogiado pelos torcedores e pela imprensa.