James Harden lidera triunfo dos Nets e Lakers voltam a vencer na NBA após 4 jogos

o Brooklyn Nets teve trabalho, passou sufoco, mas conseguiu superar o Detroit Pistons, lanterna da Conferência Leste, por 113 a 111. Fora de casa, a equipe de Nova York contou mais uma vez com grande exibição de James Harden, que saiu de quadra com um “double-double” de 44 pontos e 14 rebotes e foi o cestinha e o nome do jogo.

Blake Griffin colaborou com 17 pontos no acirrado duelo em Detroit. Pelo lado dos Pistons, Jerami Grant foi o principal jogador, com 19 pontos, enquanto Mason Plumlee teve atingiu um “double-double” de 13 pontos e 10 rebotes.

Na vice-liderança do Oeste, atrás do Philadelphia 76ers, os Nets começaram a definir o triunfo no terceiro quarto, quando o “Barba” deu show. Inspirado, o ala-armador de 31 anos acertou uma sequência de arremessos e deixou sua equipe em vantagem. No último período, os Pistons encostaram e até empataram o placar, mas o astro novamente apareceu para assegurar o triunfo.

Após a partida, Harden deixou de lado a modéstia ao falar sobre sua atuação. “Sinto que sou o MVP. Quer dizer, é simples assim. Os números mostram isso por si só e estamos vencendo”, avaliou o jogador, que tem média de 25.4 pontos, 8.7 rebotes e 11.5 assistências por partida desde que chegou aos Nets nesta temporada.

Em casa, o Los Angeles Lakers reagiu ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 100 a 86 e voltar a vencer após quatro partidas na NBA. A vitória veio mesmo sem a presença de LeBron James e Anthony Davis, que continuam machucados, e deixa a equipe da Califórnia na quarta posição do Oeste. Os Cavs aparecem apenas no 12º lugar do Leste.

Sem seus dois astros, os Lakers viram Montrezl Harrell fazer a diferença no Staples Center. Mais uma vez saindo do banco, o pivô mostrou intensidade e liderou a reação do time californiano. Ele foi o cestinha do confronto com 24 pontos e ainda pegou dez rebotes, alcançando um “double-double”. O armador alemão Dennis Schroder (17 pontos e sete assistências) também teve participação importante no resultado.

O Utah Jazz segue soberano na liderança do Oeste. A franquia de Salt Lake City fez o seu dever de casa e derrotou o Memphis Grizzlies por 117 a 114 nesta sexta-feira. Donovan Mitchell mais uma vez foi protagonista, registrando 34 pontos. Rudy Gobert pontuou 25 vezes e apanhou nove rebote e também teve ótima exibição.

Os Grizzlies até ameaçaram no fim, mas não tiveram força para a remontada. Ja Morant brilhou ao anotar 32 pontos, além de 11 assistências. Não foi suficiente, porém, para evitar o revés. Jonas Valanciunas também registrou dois dígitos em dois fundamentos e deixou a quadra com 14 e 18 rebotes.

Fora de casa, o Boston Celtics, sétimo colocado do Leste, conquistou uma importante vitória ao ganhar do Milwaukee Bucks por 122 a 114. Com 34 pontos, Jayson Tatum foi o destaque, enquanto Marcus Smart contribuiu com 23 pontos, dois a mais que Kemba Walker. Pelo lado dos Bucks, que ocupam o terceiro lugar do Leste, Khris Middleton foi o maior pontuador com 19 pontos.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons 111 x 113 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 100 x 104 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 114 x 122 Boston Celtics

Charlotte Hornets 112 x 105 Miami Heat

Orlando Magic 105 x 112 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 107 x 101 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 108 x 113 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 94 x 109 Indiana Pacers

Utah Jazz 117 x 114 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 108 x 124 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 100 x 86 Cleveland Cavaliers

