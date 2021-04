ITF confirma que a fase final da Copa Davis será disputada em três países

O Comitê Executivo da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) aprovou neste fim de semana a disputa da fase final da Copa Davis de 2021 em três países diferentes, aproximando-se mais do formato da ATP Cup. Agora, Madri (Espanha), Turim (Itália) e Innsbruck (Áustria) farão partidas de dois grupos classificatórios por cidade, mas a capital espanhola manterá as semifinais e final.

A competição, a mais tradicional entre países no tênis masculino, está programada para o período de 25 de novembro a 5 de dezembro, logo depois da disputa do ATP Finals. Todas as sedes utilizarão quadra sintética coberta.

Após repassar a promoção da Davis para a empresa espanhol Kosmos, presidida pelo zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, a ITF mudou o formato da centenária competição. Após uma fase qualificatória no começo do ano, os 18 principais países disputaram o título de 2019 em um único local – a cidade de Madri -, com divisão em seis grupos de três participantes e todos os jogos em melhor de três sets.

A ideia de distribuir a fase final em mais duas cidades veio em cima da ATP Cup, criada pela ATP também em 2019 e toda concentrada na Austrália. Assim, a Espanha será a atração em Madri, a Áustria jogará em Innsbruck e a Itália terá a sua torcida em Turim. “Todos os locais possuem excelente estrutura, poderão ser uma grande experiência para o público e para os jogadores e têm condições de dar segurança sanitária aos envolvidos”, afirmou o ex-jogador espanhol Albert Costa, diretor do torneio.

A Espanha terá no seu grupo a Rússia, mas avançam dois países para as quartas de final. Já a Sérvia terá a companhia de Áustria e Alemanha na sede de Innsbruck, onde também estarão França e Grã-Bretanha. Já a Itália está no grupo de Estados Unidos e Colômbia.

Confira como ficarão distribuídos os grupos em cada sede:

MADRID ARENA, EM MADRI (ESPANHA)

Grupo A: Espanha, Rússia e Equador

Grupo B: Canadá, Cazaquistão e Suécia

Quartas de final; Vencedor do grupo A x vice do B, campeão do grupo B x vice do A

Semifinais – Vencedores de Madri duelam entre si, vencedores de Milão e Innsbruck se cruzam

Final – Vencedores da semi

OLYMPIA-HALLE, EM INNSBRUCK (ÁUSTRIA)

Grupo C: França, Grã-Bretanha e República Checa

Grupo F: Sérvia, Alemanha e Áustria

Quartas de final entre os campeões de cada grupo

PALA ALPITOUR ARENA, EM TURIM (ITÁLIA)

Grupo D: Croácia, Austrália e Hungria

Grupo E: Estados Unidos, Itália e Colômbia

Quartas de final entre os campeões de cada grupo