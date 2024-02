Esporte Internazionale supera Roma em clássico com duas viradas e solidifica liderança no Italiano

A Internazionale mostrou sua força no Campeonato Italiano, ao vencer a Roma, neste sábado, no Estádio Olímpico na capital italiana, por 4 a 2, em um clássico de duas viradas pela 24ª rodada. Com o resultado, a equipe de Milão solidificou sua condição de líder, ao somar 60 pontos, enquanto os romanos permanecem com 38, na quinta colocação.

O primeiro tempo foi intensamente disputado, apesar da intensa e constante chuva, bem absorvida pelo gramado do Estádio Olímpico. A Roma começou melhor, pressionando e conseguindo criar pelo menos duas boas chances de gol. Aos poucos a Inter equilibrou o jogo, ao ficar mais tempo com a bola no campo de ataque.

Aos 17 minutos, a equipe de Milão abriu o placar com o zagueiro Acerbi, de cabeça, após cobrança de escanteio. O empate da Roma veio também em lance de bola parada. Aos 28, Pellegrini bateu falta e Mancini surgiu livre para, de cabeça, empatar.

A partir daí, o jogo ficou muito bem disputado. O gol da virada da Roma veio em uma belo contra-ataque. Pellegrini tocou para El Shaarawy, que bateu firme de pé esquerdo: 2 a 1, aos 45 minutos.

A Inter voltou com tudo no segundo tempo e mostrou o motivo de ser a líder da competição, ao empatar com Thuram, aos três minutos, após ótimo passe de Darmian pela direita.

A Inter manteve o desempenho e a virada não demorou. Aos 11 minutos, após jogada rápida pela esquerda, Angelino se antecipou a Thuram, mas acabou fazendo contra: 3 a 2, Inter.

A meia hora final de jogo foi de muita briga pela bola, com a Roma na busca pelo empate, mas só conseguindo finalizar de longe. A Inter, fria e calculista, conseguiu ainda um quarto gol, com Bastoni, aos 48 minutos, em uma belíssimo contra-ataque.

Em outro jogo, a Lazio venceu o Cagliari, fora de casa, por 3 a 1, com dois gols do artilheiro Immobile. A equipe vencedora chega aos 37 pontos, na sexta colocação, enquanto os perdedores seguem com 18 na penúltima posição.