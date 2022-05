Internacional ganha em noite de Edenílson e Ceará faz 6 a 0 na Sul-Americana

Em noite mágica de Edenílson, o Internacional conquistou uma importante vitória, por 2 a 0, diante do Independiente Medellín, da Colômbia, nesta terça-feira à noite, pela Copa Sul-Americana. O volante marcou os dois gols e manteve o time brasileiro muito vivo na disputa pela vaga. A partida, válida pela quinta e penúltima rodada da primeira fase, foi realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Inter chega a nove pontos no Grupo E e já não pode ser mais alcançado pelo Independiente, que fica com quatro. O último jogo do Inter será contra o 9 de Octubre, na próxima terça-feira, às 21h30, de novo em casa.

O Internacional fez um excelente primeiro tempo e, apesar de boas escapadas dos adversários, dominou e poderia ter saído com vantagem maior no placar. O time brasileiro foi para o ataque desde o início, principalmente com Maurício organizando as jogadas para chutes de Edenílson e Wanderson.

Até que, aos 18 minutos, o placar foi aberto com Edenílson. Após jogada pela esquerda, David levantou a bola na área, que passou por toda a defesa. O meia finalizou rapidamente na pequena área e não desperdiçou.

Mesmo com a vantagem no placar, o Internacional seguiu buscando o gol e exerceu pressão com escanteios, mas não conseguiu ampliar. A chance mais perigosa do Independiente Medellín foi em contra-ataque, que terminou com chute cruzado de Hernández, mas para fora.

No segundo tempo, o Independiente tentou igualar o jogo e, quando estava começando a melhorar, sofreu outro gol. Edenílson mostrou mesmo que estava em noite iluminada ao marcar novamente. Após troca de passes, ele recebeu na entrada da área e bateu colocado, de perna esquerda, para fazer belo gol.

Como estava sendo eliminado, os colombianos se lançaram ao ataque, mas o Internacional teve ainda mais espaços e o jogo ficou aberto. Pons teve boa chance para o Independiente após passe dentro da área, mas Daniel saiu bem do gol para abafar o lance. O Inter respondeu em contra-ataque rápido e, após Wanderson, driblar o goleiro, David chutou e Bustos tentou no rebote, mas para fora.

Maurício e Wanderson também arriscaram de fora da área e quase fizeram o terceiro. No primeiro, o chute foi para fora, mas a segunda finalização exigiu boa defesa para escanteio. Ainda mais no final, o goleiro Andrés Mosquera evitou o gol duas vezes seguidas no mesmo lance. Apesar das chances no final, o placar terminou mesmo com vitória colorada por 2 a 0.

CEARÁ GOLEIA

Outro brasileiro a entrar em campo foi o Ceará, que recebeu o General Caballero no Castelão, em Fortaleza. Os brasileiros atropelaram o adversário, que já estava eliminado, ao golear por 6 a 0, ficando muito próximo de carimbar a vaga.

O Ceará chegou aos 15 pontos e lidera o Grupo G com 100% de aproveitamento e 14 de saldo de gols. O único que tem pequena chance de ultrapassar o time brasileiro é o Independiente, da Argentina, que tem 9 pontos e sete de saldo. Os argentinos jogam só na quinta-feira, às 19h15, contra o já eliminado La Guaira, da Venezuela. O Ceará encerra a primeira fase na quarta-feira (25), às 21h30, justamente contra o Independiente, na Argentina.

A partida foi definida logo no primeiro tempo com o placar de 3 a 0, com gols de Wescley e Cléber, duas vezes. Na parte final do segundo tempo, Mendoza marcou duas vezes e Zé Roberto uma para fechar a goleada por 6 a 0.