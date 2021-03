Inter anuncia contratação de joia chilena Carlos Palácios, 1º reforço de Ramírez

O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez ganhou seu primeiro reforço no Internacional nesta segunda-feira. Carlos Palácios, atacante da seleção chilena, de 20 anos, foi anunciado pelo clube gaúcho com contrato até dezembro de 2025.

O jovem estava no Unión Española e foi escolhido a revelação do último Campeonato Chileno. Ele se apresentou à torcida colorada, vestiu a camisa, beijou o símbolo e mandou um “Vamos, Inter”.

Com o contrato de cinco anos, o habilidoso atacante da seleção se torna o jogador com o maior vínculo no atual elenco gaúcho. Para contratá-lo, o Inter desembolsou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões).

Após ser apresentado oficialmente, em Porto Alegre, Palácios já partirá para sua primeira missão como jogador do Inter: defender o Chile na data FIFA. Os treinos ficaram para o começo de abril.

O time gaúcho carecia de um atacante de velocidade pela beirada de campo. Palácios adora jogar aberto na direita, como um ponta, partindo para cima dos marcadores. Ele chega para brigar por vaga com Caio Vidal e Anel Hernandez, que joga mais cadenciado.

Palácios era esperado em Porto Alegre desde a sexta-feira. Mas o atraso do voo vindo do Chile por causa das restrições pela covid-19 adiaram sua chegada e o anúncio oficial ocorreu somente nesta segunda-feira.