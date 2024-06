Iga Swiatek arrasa Jasmine Paolini e conquista Roland Garros pela 4ª vez

A polonesa Iga Swiatek confirmou seu favoritismo neste sábado, derrotou com facilidade a italiana Jasmine Paolini por 2 a 0 (6/2 e 6/1), em uma hora e 8 minutos, e conquistou o título de Roland Garros pela quarta vez na carreira.

Com um troféu do US Open, em 2023, a número um do mundo se tornou, aos 23 anos, a mais jovem tenista, mulher ou homem, a conquistar cinco títulos de Grand Slam, série que reúne os quatro principais torneios do mundo.

Líder do ranking mundial com mais de 3.500 pontos de vantagem para a segunda colocada, Swiatek domina o circuito feminino e acumula 21 vitórias seguidas em Roland Garros e 19 na temporada.

Em sua campanha pelo quarto título em Paris, a polonesa teve que salvar um match point, contra a japonesa Naomi Osaka na segunda rodada, e desde então esteve longe de perder sequer um set. Ele venceu 64 de 81 games em cinco jogos para chegar ao título.

Contra Paolini, que chegou à final de um Grand Slam pela primeira vez, Swiatek começou agressiva, como de costume, pressionando a adversária, mas perdeu seu saque logo no terceiro game do jogo. Com 2 a 1 no placar e saque, foi o único momento que a 15ª do ranking ficou em vantagem na final.

A partir de então, Swiatek impôs seu jogo, sem dar chance à rival, e venceu 10 games seguidos. A torcida na Quadra Central do complexo de Roland Garros tentava incentivar a italiana e vibrava muito com os pontos que ela ganhava. Paolini também procurava sorrir nas poucas ocasiões em que saía vitoriosa.

A italiana voltou a confirmar seu serviço apenas no sexto game do segundo set. Swiatek fechou a partida na primeira chance que teve, com um forte saque. Paolini devolveu para fora.