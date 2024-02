Hulk celebra novo contrato no Atlético-MG: ‘Quero mais títulos para ficar marcado na história’

Aos 37 anos, o atacante Hulk renovou contrato por mais três temporadas com o Atlético-MG e agora tem vínculo até o fim de 2026, quando já terá passado dos 40. Sem definir se pode ser o último acordo da carreira, o ídolo atleticano só pensa em aumentar seus números vitoriosos para ficar ainda mais marcado na história do clube.

O acordo acaba com a especulações de que poderia voltar à Europa ou mesmo se transferir para o mundo árabe. O atacante só pensa em retribuir o carinho recebido no clube e a primeira grande meta já é erguer o título mineiro. Seria o pentacampeonato do Atlético-MG. Por isso, não escondeu sua felicidade com a renovação.

“Para mim é muito satisfatório poder chegar nessa renovação depois de muitas conversas, que se iniciaram lá atrás com Rodrigo Caetano, agora defendendo nossa seleção, e concluída com o Victor (Bagy, novo diretor de futebol), muito bem preparado para exercer essa função”, revelou o atacante, sobre as negociações que já vinham há algum tempo.

“Estou muito feliz, todos sabem o orgulho que tenho de vestir essa camisa, o tanto que eu gosto de vir aqui na Cidade do Galo trabalhar. Minha família está 100% adaptada e a Aisha (futura filha) está vindo aí para ser a mais nova sócia do Galão da Massa! Espero continuar contribuindo, somando dentro e fora do campo e honrando a camisa, conquistando novos números e títulos aqui.”

Hulk já ergueu seis troféus no clube, sendo uma Copa do Brasil, um Brasileirão, a Supercopa do Brasil e três Mineiros. Agora, quer o penta do Estadual – não estava na conquista de 2020. E deixa a artilharia de lado para focar somente na taça. Igor Bahia, do Tombense, tem seis gols, diante de quatro do jogador do Atlético-MG.

“O mais importante no futebol é o coletivo, e quando se ganha coletivamente, valoriza o individual de todos. O importante é ser campeão. O Galo não é há 40 anos penta, e se ganharmos será gratificante, você entra para a história. Com o coletivo bem, o individual acaba sendo coroado. Ser artilheiro ou campeão, prefiro ser campeão”, explicou, garantindo ainda não ter feito um planejamento do futuro.

“Se me perguntar se já passou algo na minha cabeça sobre o que farei daqui uma semana, não sei responder. Procuro viver cada momento da melhor maneira possível, sempre aproveitando os familiares e o ambiente de trabalho”, disse. “Ampliei o contrato por mais três temporadas e espero continuar somando e conquistando títulos para poder ficar mais marcado na história do clube”, disse. “Não sei se vou encerrar ao fim, se terminarei aqui, se encerro antes, deixo na mãos de Deus e procuro aproveitar da melhor maneira possível. Estou feliz, meus familiares e toda a massa também. Espero que sejam mais três anos de muitas alegrias.”