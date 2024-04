Guarani avança em negociações e espera anunciar reforços nesta semana

A semana promete ser de novidade no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A diretoria do Guarani espera anunciar reforços, entre eles o lateral-esquerdo Jefferson e o meia Luan Dias.

Jefferson, de 27 anos, pertence ao Atlético-GO e está emprestado ao Juventude, onde não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Roger Machado. Foram apenas seis partidas na temporada. O lateral revelado no Goiás passou também pelo Vasco.

Quem também é aguardado no Brinco de Ouro nesta semana é Luan Dias, que será emprestado ao Água Santa. O ex-meia de Ponte Preta, Goiás e Santos tem 26 anos e marcou três gols, além de três assistências em 13 jogos no Paulistão. Além desses dois nomes, a diretoria bugrina monitora alguns zagueiros, como Emerson Santos, Lucas Belezi e Lucas Ribeiro.

Em relação ao centroavante Caio Dantas, está tudo acertado entre Guarani, Água Santa e jogador. Emprestado ao Vitória, ele só deve ser liberado depois do segundo jogo da final do Campeonato Baiano, no próximo final de semana.

A estreia bugrina na Série B do Campeonato Brasileiro será diante do Vila Nova, em Goiânia, em data ainda a ser confirmada pela CBF.