Esporte Gómez exalta força do elenco e pede foco na Libertadores: ‘Jogar no Uruguai é sempre difícil’

O Palmeiras voltou a treinar na manhã desta terça-feira, na Academia de futebol, e já virou a chave para priorizar o compromisso de quinta-feira pela Libertadores. A equipe do técnico Abel Ferreira visita o Liverpool, no Uruguai.

“Todos os jogos da Libertadores fora de casa são complicados e na quinta, a partida será pegada também. Jogar no Uruguai é sempre difícil. O Liverpool tem uma equipe que corre muito. Temos que tentar nos impor desde o início do jogo”, afirmou o defensor.

Líder do Grupo F com sete pontos, o time paulista tem três de vantagem para o rival uruguaio, que aparece com a mesma pontuação do Independiente del Valle.

Gustavo Gómez falou sobre a dificuldade do calendário, mas enalteceu a qualidade do elenco palmeirense para enfrentar essa sequência de partidas.

“Calendário complicado, jogos difíceis. Mas o nosso grupo é muito legal. Tem uma mistura de juventude e experiência. Isso ajuda. Os garotos trabalham muito e merecem esse momento. E nós, os mais experientes, tentamos ajudar e mostrar o caminho certo”, comentou.

Na atividade desta terça, Abel Ferreira organizou uma movimentação em campo reduzido. Os jogadores que participaram da vitória sobre o Cuiabá fizeram um treino de regeneração. Dudu e Bruno Rodrigues participaram do treino em tempo integral. Os dois atletas, que se recuperam de cirurgia no joelho, devem estar à disposição do treinador até o início de junho.