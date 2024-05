Goiás elimina Cuiabá nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil; CRB e Bahia avançam

Três times se garantiram nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Com emoção, o Goiás – que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro – eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 3 a 1, na Arena Pantanal. No tempo normal, CRB e Bahia defenderam a vantagem construída no jogo de ida e também avançaram de fase.

O trio se juntou a Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Além da vaga, os times embolsaram R$ 3,4 milhões, como premiação. O adversário da próxima fase será definido através de sorteio.

Após vencer na ida por 1 a 0, o Goiás acabou derrotado pelo mesmo placar para o Cuiabá, levando a partida para as penalidades. Nos tiros livres, brilhou a estrela do goleiro Tadeu, que defendeu duas das quatro cobranças do time cuiabano, garantindo a classificação por 3 a 1.

Já no Heriberto Hülse, em Criciúma, o Bahia defendeu a vantagem e voltou a vencer o Criciúma, desta vez por 2 a 0. Os gols saíram após os 40 minutos do segundo tempo, com De Pena e Jean Lucas balançando as redes.

No confronto entre times da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB levou a melhor sobre o Ceará, vencendo o duelo por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol de Gegê, ainda na primeira etapa. O time alagoano já havia ganhado o primeiro jogo por 1 a 0, em Alagoas.

Ainda faltam serem definidos os classificados entre Athletico-PR x Ypiranga-RS, Internacional x Juventude e Grêmio x Operário-PR. Todos adiados por conta das chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.