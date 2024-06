Esporte Gabigol se reapresenta após julgamento na Europa ser adiado e treina no Ninho do Urubu

O atacante Gabigol foi a novidade na atividade programada pelo técnico Tite neste sábado, no Ninho do Urubu. O jogador havia sido liberado pela diretoria do Flamengo para viajar até a Suíça, a fim de participar do julgamento na Corte Albitral do Esporte (CAS). A audiência, que estava marcada para esta sexta-feira, foi adiada e não tem nova data para ser realizada.

Acusado de tentativa de fraude do exame de antidoping, Gabigol vem treinando e está autorizado a jogar graças a um efeito suspensivo. Ele tinha recebido uma licença de três dias para acompanhar o caso.

Apos retornar ao Rio na noite de sexta, o atual camisa 99 cumpriu todo o planejamento destinado aos companheiros. Após trabalhar na academia do clube, ele seguiu para o campo a fim de realizar exercícios físicos e também com bola.

O Flamengo enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira pelo Brasileiro, no Maracanã, e o jogador agora busca ganhar a confiança do treinador para achar um espaço no time. Titular absoluto do ataque, Pedro também treinou com o elenco.

Para o duelo com os gaúchos, Tite não vai poder contar com quase meio time. Varela, Viña, Arrascaeta e De la Cruz se apresentaram para defender o Uruguai na Copa América. Erick Pulgar, também deixou o clube para defender o Chile.