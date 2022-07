Fortaleza acerta contratação de Otero, ex-Corinthians, até o fim do Brasileirão

O meia Otero, que no Brasil já defendeu as camisas do Atlético-MG e do Corinthians, é o novo reforço do Fortaleza até o final do ano. O jogador venezuelano estava no Cruz Azul, do México, e o seu vínculo vai até dezembro de 2022. Lanterna do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube cearense vem trabalhando para reforçar o elenco a fim de iniciar uma arrancada que tire o time da zona de rebaixamento.

“O Otero é um atleta de muita qualidade, teve boas passagens no futebol brasileiro e tem muita experiência. A finalização de média distância e as jogadas de bola parada são sua especialidade”, afirmou o presidente do clube Marcelo Paz.

Pela seleção venezuelana, ele disputou a Copa América de 2021, além das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Na América do Sul, o meia também atuou no futebol chileno (Huachipato) e na Arábia Saudita (Al-Wehda).

Marcelo Paz disse que Otero já havia manifestado desejo de retornar ao Brasil e tinha várias ofertas. No entanto, a proposta e o projeto do Fortaleza acabaram agradando o meia. “Ele escolheu o Fortaleza e tenho certeza de que vai agregar muito.”

Com 29 anos, o jogador chega com missão de comandar o time nessa reação. A ideia inicial é utilizá-lo no meio-campo para municiar os atacantes e também elevar o nível técnico da equipe. “Ele tem as características que o time precisa”, completou Paz. Além do atleta venezuelano, o Fortaleza definiu recentemente as chegadas do volante Lucas Sasha e do meia-atacante Thiago Galhardo.