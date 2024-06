Força ofensiva vira trunfo para o São Paulo em retomada do Campeonato Brasileiro

Dono do segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem transformando o seu setor ofensivo em um ponto de desequilíbrio para os adversários desde a chegada do técnico Luís Zubeldia ao clube.

Com 12 gols marcados, a equipe paulista só fica atrás de Flamengo e Botafogo, que contabilizam uma bola na rede a mais até aqui na competição. Muito desses números são fruto da filosofia do treinador argentino, que aposta em um futebol mais objetivo.

O único confronto pela competição em que a equipe passou e branco sob o comando do argentino foi no clássico com o Palmeiras, quando as equipes ficaram no empate sem gols. Para o comandante, a dedicação do elenco tornou o time mais voltado ao ataque.

Neste domingo, os jogadores ganharam o dia de folga, mas na retomada do Brasileiro, o São Paulo tem um difícil compromisso. O desafio vai ser nesta quinta-feira, em Criciúma, diante do Internacional.

Durante a semana, o treinador aproveitou a folga do calendário para fazer ajustes no elenco. Na quarta colocação, com 13 pontos, o time do Morumbi está na cola do líder Flamengo (14) na classificação.