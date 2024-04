Flamengo x Botafogo terá monitoramento em ‘tempo real’ da arbitragem

O Botafogo anunciou a contratação da empresa francesa Good Game! para realizar o monitoramento em tempo real de partidas e enviar ao clube “uma visão computadorizada das decisões de arbitragem para cada apito do jogo”. O primeiro teste acontece no clássico deste domingo, dia 28, contra o Flamengo, às 11h (horário de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que a Good Game!, empresa especializada em checagem e análise de arbitragem com inteligência artificial, foi a responsável por produzir os relatórios apresentados por John Textor, na última semana, em sessão secreta com os senadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que apura a manipulação de resultados e as apostas esportivas.

O empresário alega que o material contém provas de supostas interferências indevidas e fraudulentas de jogadores e árbitros nos resultados de jogos das edições de 2022 e 2023 do Campeonato Brasileiro, incluindo o Choque-Rei. Ambas as edições tiveram o Palmeiras como campeão.

Na mesma semana, Textor foi punido com suspensão de 45 dias e multa de R$ 100 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo foi a invasão do campo na derrota do Botafogo por 4 a 3 para o Palmeiras na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, e as ofensas que ele proferiu contra a equipe de arbitragem da partida e contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Supostas manipulações de jogadores

Em relação a condutas indevidas de atletas, a tecnologia de monitoramento é capaz de analisar milhares de jogos para “entender como era o comportamento normal” e, segundo Textor, ver quando o comportamento anormal acontece.

Para explicá-la, o dono da SAF do Botafogo usou como exemplo a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão do ano passado. “Em um jogo de 22 jogadores, mais os reservas, não existem mais de cinco desvios (de comportamento), em média, em mais de 90 minutos”, disse em entrevista à Botafogo TV.

“Você olha os jogadores do Palmeiras, e Weverton teve um desvio, um passe muito ruim aos 26 minutos ou algo assim. (Richard) Ríos teve dois momentos horríveis. Então você vê o São Paulo, e um jogador teve oito desvios. E todos estão em uma situação de gol ou potencial situação de gol”, completou.

Flamengo x Botafogo

O clássico entre Flamengo e Botafogo neste domingo será apitado por Raphael Claus, árbitro da Fifa e presente na última Copa do Mundo. Na terça-feira, 23, o alvinegro carioca enviou um ofício à entidade solicitando que o juiz fosse substituído da partida e afastado até o fim das investigações, mas o pedido foi negado.

Em seu depoimento à CPI, Textor citou supostos erros cometidos pelo juiz no jogo Botafogo 1 x 2 Flamengo, no ano passado, também pelo Campeonato Brasileiro.