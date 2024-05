Esporte Flamengo multa Gabigol e tira a 10 do atacante após foto com camisa do Corinthians

O Flamengo decidiu punir o atacante Gabigol após o atleta aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians. A equipe rubro-negra vai multar o jogador com a retenção de um valor dos vencimentos. Além disso, ficou determinado que ele não vestirá mais a camisa 10 do clube nas competições em que for permitida a modificação da numeração.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”, informou o clube em nota.

Na noite de quinta-feira, repercutiu negativamente nas redes sociais a imagem de Gabigol com o uniforme número 2 do Corinthians. O estafe do atacante negou a veracidade da foto. “Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira”, afirmou a assessoria do atleta.

Gabigol vai continuar usando a camisa 10 na fase de Grupos da Libertadores já que não é possível fazer a mudança com a competição em andamento. No ultimo compromisso da equipe pelo torneio internacional (vitória de 4 a 0 sobre o Bolívar, no Maracanã), o jogador entrou no segundo tempo, na vaga de Pedro, mas teve atuação discreta.

De titular, capitão da equipe e dono da camisa 10, Gabigol passou a frequentar o banco de reservas ainda com Jorge Sampaoli. Com a chegada de Tite, e a opção por Pedro no comando do ataque, o atacante perdeu ainda mais espaço entre os titulares.

No final de março, o jogador se envolveu ainda em uma polêmica extracampo que custou ao atleta uma suspensão de dois anos, aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por fraude em exame antidoping. No final do mês de abril, o atacante foi liberado para defender o Flamengo após a defesa do atleta obter um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Pouco utilizado desde então, ele tem sido uma opção de luxo do técnico nas partidas da equipe rubro-negra. Com Pedro em boa fase e Cebolinha como titular absoluto, o camisa 10 está atrás de Bruno Henrique e Luiz Araújo na preferência o comandante flamenguista.