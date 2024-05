Finalistas em Madri, Rublev e Aliassime caem na terceira rodada do Masters de Roma

Andrey Rublev, número seis do mundo, protagonizou a grande surpresa nesta segunda-feira ao ser eliminado por Alexandre Muller (109º no ranking) no Masters 1000 de Roma. O tenista russo foi derrotado por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/2 em menos de duas horas de confronto.

Muller, que saiu do qualificatório, vem de vitória sobre o seu compatriota, o francês Arthur Fils, na segunda rodada. No duelo, Rublev até deu a impressão de que confirmaria seu favoritismo ao fechar o primeiro set por 6/3. No entanto, o panorama mudou a partir da segunda parcial. O número seis do mundo passou a acumular erros não forçados. Mais focado em quadra, Muller ganhou confiança na troca de golpes e devolveu o placar de 6/3.

No set que definiu a partida, com um saque potente, o tenista francês minou qualquer tipo de reação de Rublev. Sem conseguir encaixar seu jogo, o russo perdeu o terceiro set por 6/2 e deu adeus ao torneio.

Em outro jogo da rodada desta segunda, Félix Auger-Aliassime (20º), também finalista do Masters de Madri, foi eliminado da competição em um confronto que durou 3h17. O canadense perdeu, de virada, para o australiano Alex de Minaur (11º do mundo) por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (7 a 2), 6/4 e 6/4.

O grego Stefanos Tsitsipas também entrou em ação nesta segunda-feira e confirmou a sua permanência no torneio. O atual número oito do mundo superou o britânico Cameron Norrie (30º) ao ganhar a disputa por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7 a 1).