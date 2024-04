Ferrari revela trajes azuis especiais para o GP de Miami de Fórmula 1

A Ferrari divulgou os trajes especiais que serão usados no GP de Miami de Fórmula 1. Assim como os carros, os macacões de Charles Leclerc e Carlos Sainz serão azuis. A troca do tradicional vermelho é uma homenagem ao aniversário de 70 anos de atuação da empresa no mercado dos Estados Unidos.

O Azzurro de La Plata é uma das tonalidades escolhidas para a pintura especial. A cor foi usada pelo piloto Niki Lauda em seu primeiro ano na Ferrari e também compôs trajes da escuderia na década de 1960. O tom remete ainda a Alberto Ascari, primeiro campeão mundial de Fórmula 1 da equipe.

Piloto Carlos Sainz exibe o macacão azul da Ferrari – Foto: Reprodução / Instagram / Scuderia Ferrari

Ascari considerava o macacão e o capacete azul como amuletos da sorte, e ficou com o título nas temporadas 1952 e 1953. Além disso, o Azzurro de La Plata é a cor oficial de corridas na Argentina.

A Ferrari vai revelar o carro com a pintura especial durante o GP de Miami, 6ª etapa da temporada. A rodada começa no dia 3 de maio com o treino livre e a classificação sprint, e termina com a corrida no dia 5, às 17h (horário de Brasília).

Na classificação do Mundial de Pilotos, Charles Leclerc é o ferrarista mais bem colocado. Ele ocupa a terceira posição com o 76 pontos. Carlos Sainz vem logo atrás, em quarto lugar, com 69. Quem lidera a tabela é o holandês Max Verstappen, que contabiliza 110. Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, vem em segundo: 85.