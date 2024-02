Felipinho se despede da Ponte Preta e desembarca em Curitiba para assinar com o Athletico-PR

Após se despedir da Ponte Preta, o volante Felipinho, de 22 anos, já desembarcou em Curitiba, para assinar como novo reforço do Athletico-PR. Ele está passando por exames médicos e deve ser oficializado no clube paranaense nas próximas horas.

Logo no desembarque, ainda no Aeroporto Afonso Pena, em uma entrevista rápida à jornalista Monique Vilela, do Canal MV, Felipinho avaliou a oportunidade como “grande chance” de sua carreira. “Estou muito feliz por estar aqui, é um momento novo na minha carreira. Estou pronto para os novos desafios e sei que as responsabilidades serão ainda maiores”, disse.

Felipinho havia recebido propostas de Internacional e Fortaleza, mas seu procurador preferiu pelo acerto com o Athletico-PR. O time paranaense deve pagar R$ 7,5 milhões à Ponte Preta, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 30% serão mantidos pela equipe paulista para vendas futuras.

O volante estava na Ponte Preta desde 2021, quando chegou do São Raimundo-RR, ainda para as categorias de base. No ano passado, chamou atenção da comissão técnica e foi promovido aos profissionais. Desde então, vem se destacando. Ao todo, fez 44 partidas com a camisa alvinegra e marcou dois gols. Um deles no último domingo no empate por 3 a 3 com o São Bernardo.