Executivo do Santos, Gallo fala em reforçar a equipe no meio do ano: ‘Pensamos grande’

Após a terceira derrota seguida na Série B do Brasileiro, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Gallo, foi questionado sobre reforços para a equipe que era apontada como favorita ao título e pode terminar a rodada fora do grupo dos quatro primeiros que sobem para a elite.

Alexandre Gallo, dirigente do Santos – Foto: Raul Baretta / Santos FC

“É claro que temos um plano para a próxima janela, uma janela importante para que a gente melhore, qualifique a equipe como todos os grandes clubes do Brasil vão fazer”, afirmou Gallo após a derrota por 3 a 1 para o Novorizontino na noite de sexta. “O Santos não ficará de fora.”

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O executivo evitou citar nomes para evitar inflacionar o mercado. “Nós pensamos grande, em jogadores de alto rendimento para melhorar a equipe”, afirmou Gallo, que acrescentou que o elenco à disposição do técnico Fábio Carille foi montado para ser um “diferencial” dentro da Série B.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na análise do dirigente, o mau momento do Santos faz parte do esporte. “A partida que perdemos para o Botafogo nós comandamos o tempo todo. O que aconteceu foi futebol”, afirmou ele. “Essas máximas acontecem no futebol. Agora é momento de equilíbrio”, completou ele.

O Santos volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Operário-PR, às 19h, em Ponta Grossa, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.