Exames confirmam lesão muscular na coxa e Pedro Raul desfalca Timão no dérbi

Atleta deixou o campo diante da Portuguesa com dores na coxa e exames confirmaram lesão

Yuri Alberto comemorou a contratação de Pedro Raul, pois deixaria de ser centroavante e jogaria pela beira no Corinthians. Mas a felicidade do camisa 9 durou pouco. O reforço deixou o campo diante da Portuguesa com dores na coxa e exames nesta segunda-feira confirmaram um problema muscular, deixando-o fora de ação por ao menos duas semanas.

O atacante deve perder até quatro partidas, entre elas o clássico com o Palmeiras, dia 18, na Arena Barueri, e a estreia na Copa do Brasil, diante do Cianorte, dia 22.

Pedro Raul deve ficar fora de ação por duas semanas no Corinthians – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

“O atacante Pedro Raul, que foi substituído na partida de ontem (11) com um desconforto, passou por exames e foi diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O atleta já iniciou a recuperação com o departamento de saúde e será reavaliada diariamente”, informou o Corinthians.

O clube não informou o grau da lesão muscular. Caso seja de intensidade 1, a mais leve, ele retornaria diante do Santo André, dia 2 de março, na Neo Química Arena. O clube evitou fazer um prognóstico confiante em reabilitação rápida.

Pedro Raul sentiu o problema inda na primeira etapa contra a Portuguesa e acabou substituído pelo paraguaio Matias Rojas. Yuri Alberto estava como um ponta direita, enquanto Romero cumpriu suspensão.

Para o duelo de quarta-feira, em visita ao Botafogo, em Ribeirão Preto, com o atacante paraguaio ficando à disposição, António Oliveira terá duas opções pra escalar o setor ofensivo. Yuri Alberto deve ser deslocado para centroavante e a briga seria pela posição na direita, com os compatriotas Romero e Rojas disputando a vaga.