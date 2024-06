Eurocopa terá bola ‘inteligente’ que vai ajudar na marcação de impedimento; veja detalhes

A Fussballliebe será ainda aliada de outras tecnologias no campo, como as câmeras que captam os movimentos dos jogadores

A bola foi desenvolvida pela Adidas e tem tecnologia chamada de Connected Ball - Foto: Divulgação_Adidas

A Eurocopa vai estrear uma bola “inteligente”, novidade que promete funcionar como assistente da arbitragem. A inovação foi batizada de Fussballliebe (amor pelo futebol, em português) e será usada a partir de sexta-feira, em Munique, na Alemanha, com o jogo entre a seleção anfitriã e a Escócia.

A bola foi desenvolvida pela Adidas e tem tecnologia chamada de Connected Ball. O sistema deve auxiliar na marcação mais rápida de impedimentos ao enviar dados em tempo real aos árbitros de vídeo, que estarão na cabine do VAR.

Além disso, a Fussballliebe será aliada de outras tecnologias no campo, como as câmeras que captam os movimentos dos jogadores. Isso pode ajudar a arbitragem a determinar pontos de contato entre o atleta e a bola, de modo a colaborar com a marcação de faltas ao apontar se houve toque de mão, por exemplo.

Na parte externa, o design da bola foi projetado com foco em representar “movimento e a energia do jogo”, segundo comunicado da Uefa. O produto tem também ilustrações de cada um dos estádios da Eurocopa 2024 e o nome das cidades-sede.

Além de Munique, palco da abertura, outros nove locais recebem os jogos: Berlim, Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig e Stuttgart. A competição será realizada de 14 de junho a 14 de julho.