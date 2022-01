Emerson Royal, de Americana, se diz ‘muito honrado’ por nova convocação

Lateral-direito do Tottenham inicia 2022, ano de Copa do Mundo, com mais uma oportunidade na Seleção Brasileira

Atleta tem sido lembrado por Tite cada vez com mais frequência – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O lateral-direito Emerson Royal, criado em Americana, se disse “muito honrado” por mais uma oportunidade na Seleção Brasileira. O jogador do Tottenham recebeu nova oportunidade nesta quinta-feira (13), na primeira convocação de 2022, ano da Copa do Mundo do Catar.

Os selecionados vão defender o País nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias: no próximo dia 27, contra o Equador, fora de casa; e em 1º de fevereiro, diante do Paraguai, no Mineirão. Já classificado para o Mundial, o Brasil lidera com 35 pontos, seis a mais que a segunda colocada Argentina.

“Mais uma vez eu me sinto muito honrado em poder defender meu País”, disse Emerson pelo Twitter.

Mais uma vez eu me sinto muito honrado em poder defender meu país https://t.co/DDiNgMcTpB — Emerson Royal (@Emerson_Royal22) January 13, 2022

O atleta de 22 anos tem sido lembrado por Tite cada vez com mais frequência. Ele acumula convocações desde 2019, quando estava no Real Betis, e integrou a equipe vice-campeã da Copa América em 2021.

Desta vez, seu concorrente por vaga na lateral direita é Daniel Alves, do Barcelona. Danilo, que tem sido titular na posição, ficou fora da lista. Ele voltou a treinar recentemente em sua equipe, a Juventus, após um mês e meio tratando de uma contusão na coxa.