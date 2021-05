Em grande fase, Quartararo domina classificação da MotoGP e fatura pole em Jerez

Em grande fase, Fabio Quartararo conquistou a pole pela segunda vez consecutiva na temporada de 2021 da MotoGP. O piloto francês da Yamaha registrou o tempo de 1min36s755 no treino classificatório deste sábado e vai largar em primeiro na etapa da Espanha, a quarta corrida do campeonato, disputada no circuito de Jerez de la Frontera.

O bom desempenho de Quartararo que o fez garantir a posição de honra no grid de largada reforça o favoritismo da Yamaha em Jerez. Ele vem de duas vitórias consecutivas e lidera o Mundial, com 61 pontos, 16 de vantagem para o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, que vai largar em quarto no circuito espanhol.

Quem ficou com a segunda posição foi o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli. O piloto da Yamaha SRT foi 0s057 mais lento que Quartararo e larga na primeira fila, à frente do australiano Jack Miller, que sairá do terceiro posto com a sua Ducati depois de ter chegado a 0s105 do pole.

O japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, e o francês Johann Zarco, da Pramac, saem da quinta e sexta colocações, respectivamente. Depois deles vêm os espanhóis Maverick Viñales, da Yamaha, Aleix Espargaró, da Aprilia, Álex Rins e Joan Mir, parceiros da Suzuki fechando o top 10 em Jerez.

Após retomar as corridas na etapa de Portugal, há duas semanas, Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, retorna ao circuito de Jerez, na Espanha, onde sofreu um grave acidente na temporada passada que o afastou da MotoGP por nove meses. A queda lhe causou uma fratura no braço direito e três cirurgias seguidas. O espanhol da Honda vai largar em 14º.

Vale lembrar que Márquez levou um susto grande durante o terceiro treino livre, neste sábado. Antes da sessão classificatória, o hexacampeão caiu na entrada de uma curva, em alta velocidade, e foi parar na caixa de brita em uma cena impressionante. Apesar do acidente cinematográfico, o espanhol foi atendido pelos médicos e não sofreu lesões. O multicampeão Valentino Rossi vai largar em 17º.

A largada da etapa da Espanha, neste domingo, está prevista para as 9h (horário de Brasília). Será a quarta corrida do calendário de 2021 da MotoGP.