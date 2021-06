Em duelo entre ídolo e fã, Federer perde de canadense e decepciona em Halle

Em um duelo entre ídolo e fã, Roger Federer decepcionou nesta quarta-feira e foi eliminado de forma precoce pelo jovem canadense Felix Auger-Aliassime no Torneio de Halle, na Alemanha. O suíço perdeu rendimento ao longo do jogo e foi batido por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 1h45min.

Foi a derrota mais precoce já sofrida pelo veterano na competição alemã, que é quase a sua casa. É no torneio, de nível ATP 500, que Federer levantou mais troféus: 10. Atual campeão, o suíço até virou nome de rua, nos arredores da competição. Até então suas piores campanhas haviam sido finalizadas nas quartas de final, com duas vitórias, em Halle. Agora ele se despediu com apenas um triunfo, ainda nas oitavas de final.

Com a derrota precoce, Federer inicia com dificuldades sua preparação para Wimbledon. Halle marcou sua estreia na temporada de grama. No primeiro jogo, ele vencera o belorusso Ilya Ivashka, que havia saído do qualifying. O suíço não deve disputar outros torneios antes do Grand Slam britânico, seu grande objetivo na temporada, com início marcado para o dia 28 deste mês.

A partida desta quarta reuniu o ídolo e o fã, algo cada vez mais comum na trajetória de Federer. O tenista de 39 anos tem quase o dobro da idade do rival canadense, de 20 anos. Aliassime sempre admitiu ter o suíço como sua maior referência no circuito e semelhanças no estilo de jogo já geraram comparações, além do fato de ambos fazerem aniversário no mesmo dia (8 de agosto).

O fã superou o ídolo com certa dificuldade, principalmente no primeiro set. Federer conteve o eficiente saque do canadense, faturou uma quebra e venceu a parcial. No entanto, caiu de ritmo quando perdeu o serviço pela primeira vez, no sexto game do segundo set. Aliassime aproveitou o momento favorável e empatou o duelo.

Cada vez mais confiante, o jovem canadense manteve o alto nível de jogo e caprichou no serviço para abrir 4/0 no terceiro set. O tenista de 20 anos acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço – perdeu apenas seis pontos – e disparou 13 aces, contra cinco do suíço. Sem hesitar, Aliassime fechou o jogo e eliminou o ídolo.

Nas quartas, o canadense vai enfrentar o vencedor do confronto entre o americano Marcos Giron e o local Jan-Lennard Struff. Ainda nesta quarta, avançaram na chave de simples o local Philipp Kohlschreiber e o russo Andrey Rublev.

BRASILEIRO NAS DUPLAS – Na outra chave da competição alemã, o brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado logo em sua estreia. Ele e o mexicano Santiago González foram superados pela dupla da casa formada por Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer por 7/6 (7/5) e 6/3. Os alemãs avançaram às oitavas de final.