Dupla se recupera de lesão e Guarani ganha opções para tentar quebrar tabu contra o Mirassol

Em situação complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá pelo menos os retornos do zagueiro Lucas Adell e do meia Bruno Oliveira para o duelo contra o Mirassol, na próxima terça-feira, às 19 horas, fora de casa, pela oitava rodada.

A dupla estava em transição física e trabalharam com bola com o restante do elenco nesta quarta-feira, no CT do clube. Já o lateral-direito Heitor e o atacante Chay também estão em vias de voltar e serão reavaliados pelo departamento médico.

Com os quatro desfalques, o Guarani ficou no empate sem gols contra o Paysandu na última rodada, no Brinco de Ouro e permaneceu na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com quatro pontos.

Com mais opções, o técnico Júnior Rocha terá a missão de derrubar um tabu contra o rival do interior paulista. O time de Campinas não vence o Mirassol, dentro do estádio Campos Maia desde 1962, quando ganhou um amistoso por 5 a 1. Em jogos oficiais, o Guarani jamais venceu. Em 12 duelos, foram quatro derrotas e oito empates.