Drama em negociação entre Hamilton e Mercedes na Fórmula 1 estará em ‘Drive to Survive’

A grande notícia do mundo do automobilismo neste início de ano foi o acordo entre Lewis Hamilton e a Ferrari para 2025. Mas a nova temporada de Drive to Survive, série da Netflix que conta os bastidores da Fórmula 1, dá um passo atrás e revela a tensão por trás da renovação com a Mercedes, feita em 2023.

Hamilton assinou com a Mercedes em 2023 um contrato que previa que o britânico pilotaria para os alemães por apenas um ano, com possibilidade de renovação por mais um. No entanto, o heptacampeão decidiu mudar de ares e vai migrar para a Ferrari, escuderia mais tradicional da Fórmula 1, mas que vive longe das glórias há 17 anos.

A sexta temporada de Drive do Survive será lançada no dia 23 de fevereiro. A série é um dos marcos de maior sucesso entre as empreitadas da Fórmula 1 para conquistar novos fãs. Por meio dela, um número expressivo de jovens foram arrebatados pelo circo e deram nova vida à categoria máxima do automobilismo mundial.

Ao todo, serão 10 episódios que contam os bastidores da temporada 2023 da Fórmula 1, que teve Max Verstappen, da Red Bull, consagrado como tricampeão mundial. Além de Hamilton, terão destaque as equipes Ferrari, Aston Martin, McLaren, Haas, Williams e Alpine, e os pilotos Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nyck de Vries e Lando Norris.

Veja a sinopse de cada um dos episódios da 6ª temporada de Drive to Survive:

1º – O dinheiro manda – Lawrence Stroll está disposto a fazer de tudo para que a Aston Martin seja campeã mundial. Mas esse sonho pode terminar antes mesmo do início da nova temporada.

2º – Sob pressão – A McLaren tem um trabalho duro pela frente depois da última temporada. O carro de Lando Norris decepciona mais uma vez, e ele começa a considerar outras opções.

3º – Guerra Civil – Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine, competem desde a infância. Eles conseguirão superar a rivalidade agora que estão no mesmo time?

4º – O Último Capítulo – É uma batalha entre Haas e Williams. Enquanto uma equipe mantém a tradição, a outra está pronta para fazer novos movimentos ousados.

5º – A Queda – As esperanças são grandes para Nyck de Vries em sua primeira chance na Fórmula 1. Com a pressão aumentando, ele luta para manter o ritmo.

6º – Salto de fé – Lewis Hamilton é leal à Mercedes há 13 anos. Mas a vitória vem primeiro – e com seu contrato prestes a ser renovado, ele terá que tomar uma decisão difícil.

7º – É a vida – Um investimento de estrelas de Hollywood aumenta a pressão sobre a gestão da Alpine. Entre pilotos frustrados e resultados decepcionantes, algo tem que acontecer.

8º – Forza Ferrari – Na Itália, Ferrari é uma religião. Então, quando o time chega a Monza, todos os olhos estão voltados para o novo diretor, Fred Vasseur, para atender as orações dos torcedores.

9º – Três é demais – Daniel Ricciardo finalmente está de volta ao circuito. Mas quando um acidente o deixa novamente de fora, um novato reserva entra em cena para ocupar seu lugar.

10º – Vermelho ou preto – Com a temporada chegando ao fim e o vencedor já garantido, as rivais Mercedes e Ferrari travam uma batalha acirrada pelo segundo lugar.