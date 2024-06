Barbarense Douglas Souza acerta com o Sada Cruzeiro: ‘Sempre foi um dos meus sonhos vestir essa camisa’

Atleta de 28 anos estava no Farma Conde São José e chega para substituir Miguel Lopez, a caminho do Japão

Recentemente, Douglas Souza, de Santa Bárbara d’Oeste, virou notícia por recusar convocação de Bernardinho para retornar à seleção brasileira de vôlei para a disputa da Liga das Nações. Afirmou que seu ciclo “estava encerrado” defendendo o País, mesmo com somente 28 anos. Nesta quarta-feira, o ponteiro foi oficializado como reforço para o Sada Cruzeiro, de Belo Horizonte.

Douglas Souza estava no Farma Conde São José e chega para substituir o cubano Miguel Lopez, a caminho do voleibol japonês. Com a camisa 14, ainda terá a seu lado um ex-companheiro de clube, o levantador Matheus Brasília, também contratado pela equipe do técnico Filipe Ferraz.

Douglas Souza é o novo reforço do Sada Cruzeiro – Foto: Reprodução / Sada Cruzeiro

“Um campeão olímpico, com uma grande história e muito voleibol, se junta à nossa família. Seja muito bem-vindo, Douglas Souza”, anunciou o Cruzeiro. O clube ainda postou um vídeo para anunciar a chegada de Douglas Souza. Colocou uma imagem de Belo Horizonte e uma partida da equipe com quadra cheia para mostrar o ambiente que o reforço terá.

“Hoje uma nova história começa, um coração valente, uma alma destemida se junta à nossa família. Douglas Souza, campeão olímpico, ícone de coragem e autenticidade. Sua trajetória é marcada por vitórias, superação e pela luta por respeito. Bem-vindo Douglas Souza, sua jornada nos inspira. Juntos, somos muito mais fortes”, foi a mensagem de boas-vindas.

O jogador mostrou-se otimista para defender um time bastante vitorioso em sua história, com quatro título mundiais e oito da Superliga e do Sul-Americano de clubes. Na atual edição, acabou eliminado nas semifinais da Superliga.

“Sempre foi um dos meus sonhos vestir essa camisa e hoje estou aqui para continuar escrevendo mais uma página desta linda história com vocês. Com muito foco, garra e determinação, a gente vai conquistar muito mais”, mostrou confiança Douglas Souza.