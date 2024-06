Dorival abre espaço para Endrick na seleção brasileiro, mas cobra foco: ‘Depende dele’

Jogador mais jovem da seleção brasileira, o atacante Endrick ganhou um voto de confiança do treinador Dorival Junior ao herdar a camisa nove para a disputa da Copa América. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador externou sua confiança no atleta, mas cobrou foco em sua trajetória.

“Depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento, naturalmente, e oportunidade. Acredito que ele vá ter por tudo aquilo que vem demonstrando, tanto no Palmeiras, como aqui mesmo na seleção brasileira”, afirmou o comandante.

Apesar de estar ainda construindo a sua história na seleção, Endrick conseguiu impactar não só os torcedores, mas também a mídia internacional ao deixar a sua marca nas redes adversárias nos confrontos diante da Inglaterra e da Espanha.

Neste início de trabalho, Dorival no entanto, pretende aproveitar os amistosos para observar os jogadores nos treinos e começar a implantar um padrão de jogo visando a Coa América. “Buscar um padrão de jogo é o primeiro objetivo”, disse Dorival.

Para a partida deste sábado, contra os mexicanos, ele deve preservar os seus principais nomes. Na coletiva, ele disse apenas que Alison e Gabriel Martinelli vão iniciar o confronto. “No momento vou segurar um pouco a escalação do time para decidir melhor”, comentou.

“Nós tivemos essa semana de trabalho com alguns jogadores chegando no decorrer delas. Ouros chegando após um período de comemorações. Estamos acelerando esse processo. Temos mais um jogo com os Estados Unidos e ainda um tempo de treinos. Sinto que o grupo está mais amadurecido. Mas preciso de tempo para que eles consigam desenvolver o seu melhor dentro de campo”, afirmou o treinador.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. O segundo compromisso vai ser diante do Paraguai, quatro dias depois. A equipe de Dorival Junior encerra a sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 2 de julho.