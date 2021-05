Direção do Internacional anuncia permanência de Paolo Guerrero após reunião

O Internacional definiu, na noite de terça-feira, a permanência do centroavante peruano Paolo Guerrero. Em uma nota oficial divulgada em seu site e nas redes sociais, o clube gaúcho salientou que “atleta e seu procurador retiraram toda e qualquer afirmação de desrespeito e falta de ética por parte dos dirigentes” do time e que ele cumprirá seu contrato.

“Neste sentido, todas as situações foram esclarecidas e atleta seguirá sua trajetória no Colorado”, salientou o comunicado oficial do Internacional. “A direção expressa toda a sua confiança no profissional e conta com ele para busca dos objetivos na temporada”, acrescentou o clube de Porto Alegre.

Até o momento, Guerrero esteve em campo em 61 partidas com a camisa do Internacional e marcou 31 gols. Foi contratado em agosto de 2018, cumpriu suspensão por doping e só estreou em abril do ano seguinte.

Agora, quando se recupera de uma lesão no joelho direito, teria pedido para deixar o clube alegando, segundo os seus representantes, estar sendo desrespeitado. Conforme o Internacional, entretanto, após o encontro foi definido o compromisso. “Guerrero está focado em voltar o quanto antes aos gramados e ajudar os companheiros na busca de grandes resultados em 2021”, completou o clube.

“Boa noite torcida colorada, tivemos uma reunião hoje (terça-feira) com o nosso presidente e o executivo Paulo Bracks, com meu empresário e viramos a página. Quero deixar claro que minha cabeça está totalmente focada em ajudar a equipe e meus companheiros. Temos um grande grupo, grandes objetivos e darei a vida até o último dia pra conquistar grandes coisas. Conto com a torcida e a força de vocês pra termos muitas alegrias. Contem comigo sempre”, disse Guerrero em vídeo publicado pelo Internacional.