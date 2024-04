Esporte Direção do Guarani renova contrato com o atacante João Victor

A semana começou agitada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois das saídas de Hélder e Pablo Thomaz, a diretoria do Guarani acertou a renovação do contrato do atacante João Victor.

O novo vínculo entre as partes tem duração até dezembro de 2026, mas não está descartado um empréstimo de João Victor, que perdeu espaço com Claudinei Oliveira. O Ituano é um dos interessados no atacante de 25 anos.

Peça importante na campanha do Guarani na Série B do ano passado, quando contribuiu com três gols e quatro assistências em 33 partidas, João Victor começou 2024 como titular.

No entanto, a troca na comissão técnica fez o atacante ir para o banco de reservas, de onde não saiu nas últimas três partidas do Guarani no Paulistão. Nesta temporada, são oito jogos e uma assistência.

A estreia bugrina na Série B do Campeonato Brasileiro será na segunda-feira, contra o Vila Nova, às 21 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.