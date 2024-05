De saída, Mbappé desfalca o PSG diante do Nice por causa de dores na coxa

O atacante Mbappé, de saída do Paris Saint-Germain, está fora da partida contra o Nice, em jogo atrasado do Campeonato Francês e programado para esta quarta-feira. De acordo com o clube, ele não viajou com a delegação devido a dores no tendão da coxa.

Mbappé sequer participou do treinamento desta terça-feira. Além do astro, a equipe de Paris também não vai contar com outra peça importante: Dembelé foi vetado pelo departamento médico após sofrer uma pancada na coxa esquerda na derrota de 3 a 1 para o Toulouse, na última rodada.

Neste confronto, Mbappé fez o gol de honra do PSG. Mas um fato inusitado aconteceu antes de o time entrar em campo. De acordo com o jornal “Le Parisien”, o atacante teve uma discussão severa com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, durante o aquecimento.

Na última semana, o jogador anunciou publicamente o fim do seu ciclo no time francês. Em fevereiro, ele já havia comunicado à diretoria do PSG o interesse em mudar de ares. O seu destino provavelmente será o Real Madrid.

O PSG finaliza a sua participação na edição atual do Campeonato Francês neste final de semana. O compromisso, válido pela 34ª rodada, vai ser diante do Metz, fora de casa, no domingo. Apesar da aparente rusga do atleta com o mandatário da equipe, a diretoria conta com Mbappé para a final da Copa da França. O título será decidido no dia 25 de maio contra o Lyon.